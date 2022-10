OM eist één jaar cel en jeugd-tbs voor moord op Tim (15)

column marleen blommaert Oktober, Weelde en Waanzin

Oktober een heerlijke herfstmaand, waarbij de natuur langzaam in rust gaat. Behalve de paddenstoelen die er lustig op los zwammen en schimmelen. In mijn korte tijd in Riga zag ik vaak oude vrouwtjes langs de kant van de weg die de wonderlijkste paddenstoelen verkochten. De kennis wat eetbaar is in de natuur is hier een luxe tijdverdrijf. Daar was het een manier om te overleven. Meer dan welk seizoen ook is de herfst het seizoen van stilte en de betrouwbare regelmaat van seizoenen.

