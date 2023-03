OM eist 4 jaar cel tegen man die kogels verkocht aan moordverdachte John S. ‘Hij is medeschuldig’

Zonder dat hij wist wat John S. (38) van plan was, verkocht de 39-jarige Nuri M. uit Amsterdam vorig jaar patronen aan hem. Anderhalve week later werd S. opgepakt voor een moord in Vlissingen en een bloedbad in Alblasserdam.

M. verscheen vrijdag voor de rechtbank in Breda, waar hij zich moest verantwoorden voor het bezit van wapens en munitie. Het Openbaar Ministerie verweet de Amsterdammer dat hij bewust het risico had genomen dat er door hem doden zouden kunnen vallen. ,,Hij is daarom medeschuldig.’’ De officier eiste tegen M. een celstraf van 4 jaar met aftrek van het voorarrest.

Nuri M. gaf toe dat hij via Instagram en Telegram patronen probeerde te verhandelen. Onder de naam Rooie Leen legde hij contact met potentiële kopers. Op 26 april 2022 kwam het op het Van Beuningenplein in Amsterdam tot een afspraak met John S. ,,Dat was de enige keer dat ik met iemand een afspraak heb gemaakt’’, zei M. tegen de rechter.

Lichaam Johan Quist zwaar verminkt

John S. kwam bij de politie in beeld nadat op 4 mei het levenloze en zwaar verminkte lichaam van schoenmaker Johan Quist (60) in Vlissingen was gevonden. Het onderzoek dat op gang kwam, richtte zich ook op de kogels die bij het misdrijf waren gebruikt. Nog voordat S. was aangehouden sloeg hij op 6 mei nogmaals toe, deze keer op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Hij schoot daar een 34-jarige medewerkster en een 16-jarige cliënte dood en verwondde een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen. Vlak na de schietpartij werd S. aangehouden.

Op 7 juli werd Nuri M. opgepakt omdat hij de munitie zou hebben geleverd aan S. In het appartement waar M. woonde vond de politie honderden kogelpatronen, een machinepistool, percussierevolver, een semiautomatisch pistool en wapenonderdelen aan. Ook vonden agenten een hoeveelheid harddrugs. M. gaf toe dat de drugs, patronen en onderdelen van hem waren, maar van de wapens zei hij niks te weten. ,,Er stonden wel meer spullen in het huis die niet van mij waren. De tas met wapens is gevonden achter een gordijn, dat ik wel eens open deed. Ik wist niet dat er wapens inzaten.’’ Vier mensen, onder wie zijn vriendin, hadden volgens M. sleutels van het huis.

Van alle markten thuis

In een locker bij M's werkgever stuitte de politie ook op patronen en in zijn Opel Insignia lagen er ook een paar. M. hield vol dat hij pas net was begonnen met munitie verkopen. Het Openbaar Ministerie geloofde daar niks van. ,,Hij was van alle markten thuis, gelet op de hoeveelheid munitie en wapens die bij hem thuis zijn gevonden. De moord in Vlissingen en het drama in Alblasserdam waren dagenlang in het nieuws, maar dat heeft de verdachte er niet van weerhouden om door te gaan met zijn handel. Dat blijkt uit chats van na 6 mei, die we hebben gevonden.’’

Advocaat Robert van ‘t Land vond dat M. niet verantwoordelijk kan worden gehouden wat er in Vlissingen en Alblasserdam is gebeurd. Hij vond de strafeis veel te hoog in vergelijking met andere feiten.

John S. verschijnt volgende maand voor de rechtbank in Dordrecht, waar drie dagen (3, 5 en 7 april) zijn uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tientallen nabestaanden, van wie er vrijdag ook veel in Breda aanwezig waren, hebben al aangegeven dat ze dan willen gebruikmaken van het spreekrecht.

