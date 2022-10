OM eist 12 jaar cel en tbs met dwang voor moord op Tim van der Steen (15)

De officier van justitie vindt dat er moet worden afgeweken van het jeugdstrafrecht, dat normaal gesproken wordt toegepast op jonge verdachten tussen 12 tot en met 18 jaar. De rechter heeft de mogelijkheid om 16- en 17-jarigen als volwassenen te veroordelen als een jeugdstraf niet past bij hun ontwikkeling of het misdrijf waarvan ze worden verdacht te ernstig is.

De 17-jarige verdachte was 16 jaar toen Tim van der Steen op 9 januari in de Middelburgse wijk Dauwendaele werd neergestoken. Het Openbaar Ministerie houdt de verdachte, en zijn één jaar jongere broer (16), verantwoordelijk voor het drama dat Tim het leven kostte. ,,Het is uitzonderlijk om bij een minderjarige verdachte af te wijken van het jeugdstrafrecht”, zei persofficier Thomas Slieker namens het OM. ,,We kijken naar de persoonlijkheid van een verdachte en de ernst van het misdrijf. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte kan ik niks zeggen over zijn persoonlijkheid, maar wel over het misdrijf. Het is gruwelijk wat er op 9 januari met Tim is gebeurd. Dat rechtvaardigt deze strafeis.”

Plan om Tim om het leven te brengen

De 17-jarige verdachte sprak op 9 januari met Tim had af om samen te ‘chillen’, maar volgens het OM hadden de broers een plan gesmeed om Tim van het leven te beroven. Over hoe dat precies gebeurde, doet het OM geen mededelingen. Feit is dat Tim tientallen keren werd gestoken, veel bloed verloor en voor dood werd achtergelaten op een grasveld langs fietspad De Overloper in de wijk Dauwendaele. Drie dagen later stierf hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tegen de jongste verdachte eiste het OM gisteren een celstraf van één jaar en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs). Dat is de maximale jeugdstraf voor een delict gepleegd door een (toen nog) 15-jarige. Met een PIJ-maatregel wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. Daar krijgt hij een intensieve behandeling en begeleiding om herhaling van het gepleegde misdrijf te voorkomen. De PIJ-maatregel wordt voor 3 jaar opgelegd en kan 1 of 2 keer worden verlengd, met een maximumduur van in totaal 7 jaar. Als het noodzakelijk is, kan de PIJ-maatregel na die periode worden omgezet naar een maatregel van terbeschikkingstelling (tbs)

Slachtoffer-advocaat Frank Hamers diende maandag een schadeclaim in namens de nabestaanden voor affectie-, shock- en materiële schade.

Omdat het om een zwaar misdrijf draait, wordt de zaak tegen de twee minderjarige verdachten (besloten) behandeld door twee officieren van justitie. Naast de nabestaanden van Tim zijn familierechercheurs, een vertegenwoordiger van Slachtofferhulp, gedragdeskundigen, advocaten en vertegenwoordigers van de Jeugdbescherming aanwezig.

Volledig scherm Hulpdiensten in Dauwendaele, nadat Tim van der Steen op 9 januari werd neergestoken. © HV Zeeland