Olie aangespoeld op stranden Walcheren en Schouwen: ‘Na tien minuten zagen mijn board en voeten zwart’

In wijkcen­trum De Spinne in Goes werken mensen met een uitkering nu aan een nieuwe toekomst

Als je een kop koffie bestelt in De Spinne kan die nu zomaar worden geserveerd door iemand die in de bijstand zit. Het beheer van het wijkcentrum is over een andere boeg gegooid. ,,We hopen op begrip van de bezoekers.’’

26 september