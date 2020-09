Olga Zuiderhoek wint carrièreprijs van FbtS: ‘Maak van je dromen werkelijkheid, zei mijn moeder’

Film by the SeaVLISSINGEN - Olga Zuiderhoek is dit jaar eregast van Film by the Sea. Zij ontvangt op vrijdag 18 september de Career Achievement Award. ,,Ik heb toch wel ontzettend veel leuke rollen aangeboden gekregen in mijn leven.”