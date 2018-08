'Oil of Olaz' houdt Zeeuwse wegen jong

MIDDELBURG - Vijf provinciale wegen in Zeeland krijgen een verjongingskuur. Door hun huid te behandelen met een soort 'Oil of Olaz' gaat het wegdek langer mee, waardoor kosten worden bespaard en verkeersoverlast wordt voorkomen. Vijf vragen over het hoe en waarom aan projectleider civiel Robert Meijaard van Provincie Zeeland.

Om welke wegen gaat het?

,,Om de Veerseweg (N663) tussen Middelburg en Veere, de Bernhardweg-Noord tussen Nieuwdorp en Middelburg (N254), de Noordweg tussen Serooskerke en Oostkapelle (N287), de Nieuwe Vlissingseweg tussen Middelburg en Vlissingen (N661) en de Recreatieverdeelweg tussen Scharendijke en Renesse (N652). De eerste twee zijn dinsdag aangepakt, de laatste twee zijn woensdag aan de beurt."

Hoe gaat dat in zijn werk?

,,Er rijdt een tankauto over één rijstrook, die er oplosmiddelvrije bitumenemulsie op spuit. Ik vergelijk het wel eens met Oil of Olaz dat vrouwen opsmeren om hun huid jong te houden. Dit is ook een soort verjongingsolie die voorkomt dat het wegdek gaat rafelen. Na verloop van tijd laten de steentjes in het asfalt los. Dat is slijtage. Dit zorgt voor een betere hechting. Daardoor gaat het wegdek langer mee."

Is het al eens eerder in Zeeland gebruikt?

,,Het product bestaat nog niet zo lang. Rijkswaterstaat heeft er landelijk al wel ervaring mee. En misschien dat andere provincies het al eens hebben toegepast. Voor ons is het de eerste keer."

Is het een experiment?

,,Ja. De ene rijstrook wordt er mee ingespoten en die in de tegenovergestelde richting niet. Zo kunnen we goed bekijken wat het effect is. We hebben gekozen voor verschillende soorten wegen. De ene weg is drie jaar oud, de andere twintig. Het kan wel een paar jaar duren voor we echt zien hoe goed het werkt. Hoe lang weet ik niet precies, maar ik denk dat we volgend jaar toch al wel een eerste indruk hebben."

Maar jullie hebben er wel vertrouwen in?