Officier wil jonge verdachte (19) een kans geven

Urenco: Nederlands verarmd uranium gaat naar Borssele, niet naar Rusland

14:24 BORSSELE - Urenco houdt zich aan het contract met de nationale opslag voor radioactief afval Covra in Borssele. Onlangs ontstond ophef over Urenco's export van verarmd uranium naar Rusland. ,,Maar dat is geen grondstof die in Nederland wordt geproduceerd. Het gaat om verarmd uranium van onze vestiging in Duitsland”, laat een woordvoerder weten.