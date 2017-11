Officier vraagt om vrijspraak voor Iraniër die in Zeelandhallen andere vluchteling verwondde

Volgens de magistraat is nu duidelijk dat A. (23) de 21e december 2015 op weg was naar de douche toen hij verzeild raakte in een opstootje. Een groep Perzen zong spottende liedjes over Arabieren. Er ontstond een vechtpartij tussen beide groepen toen een man van Arabische afkomst protesteerde tegen dat zingen. A. belandde midden in dat tumult en probeerde tot tweemaal toe het gevecht te stoppen. De officier: ,,Hij zei, doe dit nu niet.” Omdat de verdachte zelf van Arabische afkomst is, werd hij ook aangevallen door enkele Perzen. A. had een plastic scheermesje in zijn hand, hij wilde zich scheren, en gebruikte het om zich te verdedigen. Daarbij raakte hij ‘bewust of onbewust’ een van zijn aanvallers in de hals waarbij die man een flinke wond opliep. Volgens de officier scheelde het niet veel of de halsslagader van die aanvaller was geraakt door A. ,,Maar omdat hij zichzelf verdedigde is er sprake van noodweer en vraag ik toch om ontslag van rechtsvervolging”, aldus Suijkerbuijk.