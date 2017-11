Officier van justitie bezorgd over 'man zonder lontje'

'Ieder kind moet kennismaken met techniek'

20:32 TERNEUZEN - 'Twee miljoen communicatiewetenschappers maar niemand die een kraan kan repareren'. De gevleugelde uitdrukking is van toepassing op Zeeland. Scholieren die opleidingen kiezen waar niet per se vraag naar is, terwijl het bedrijfsleven staat te springen om mensen.