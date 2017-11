Officier eist taakstraf voor bestelen van personeel marineschip ‘Zeeland’

Het patrouillevaartuig lag destijds in Vlissingen-Oost voor een onderhoudsbeurt en Van den A. was aangesteld als brandwacht en beveiliger. Tijdens zijn nachtdiensten brak hij met een waterpomptang talloze kluisjes en kastjes van bemanningsleden open en nam alles van waarde mee: laptops, een harde schijf, een duikersmes, een zakmes, een actiecamera en al het geld dat hij kon vinden. Het maakte niet uit of het om Australische dollars ging, Schotse ponden of Colombiaanse peso’s. Want, verklaarde hij tegen de Middelburgse rechters, zijn contract werd niet verlengd en hij had geld nodig voor zijn dochter.

De marechaussee kwam de Vlissinger op het spoor omdat hij al dat buitenlandse geld inwisselde en op zijn bankrekening bijschreef. De hoogte van de transacties kwam overeen met het geld dat uit de kluisjes was verdwenen.

Officier van justitie Grooters vond het erg dat iemand die juist een beveiliger was, meerdere nachten op rooftocht ging. Ze treedt vaak op namens Defensie en stelde dat ze zelden zo’n omvangrijke serie inbraken tegenkomt. Ze hield de verdachte voor dat de hutten van de bemanningsleden van de ‘Zeeland’ gezien moeten worden als hun woningen. ,,Het schip is het thuis van de bemanning. Ze kennen hun hutten soms beter dan hun slaapkamer thuis.” Volgens haar is er dan ook door de verdachte een ontzettende inbreuk gepleegd op de privacy van de opvarenden.

Omdat de inbraken drie jaar geleden plaatsvonden, wilde ze geen celstaf eisen. Ook wees ze de rechtbank erop dat de Vlissinger inmiddels een andere baan heeft gevonden. Daarom is volgens haar een werkstraf van 180 uur en het terugbetalen van de geleden schade voldoende.

De verdachte zelf zei dat hij mogelijk niet de enige was die destijds roofde uit de kastjes en kluisjes van de bemanningsleden van de ‘Zeeland’. Hij vertelde dat hij destijds ook in hutten kwam waarvan de kastjes al open stonden. ,,Ik heb echter niet gekeken of ze geforceerd waren.” Volgens de officier ging de marechaussee er destijds vanuit dat er mogelijk meer daders waren omdat er in vele honderden kastjes en kluisjes is ingebroken. ,,Alles bij elkaar moet dat heel veel tijd hebben gekost.” Maar ze vervolgde dat tijdens het onderzoek geen andere verdachten zijn gevonden.