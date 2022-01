Officier eist jaar cel tegen Zierikzeeënaar wegens wapenbezit

De man was op 26 september vorig jaar in het bezit geweest van een UZI, (een pistoolmitrailleur), twee magazijnen en munitie. Aan het bezit van het vuurwapen tilde B. niet zo zwaar. Hij had het wapen ooit voor 500 euro gekocht en het lag al zeker vijftien jaar onder het zand van een vleermuisbunker in Burgh-Haamstede. Toen een vriend, waar hij regelmatig vertoefde het wapen wel eens wilde zien, verrichtte B. wat graafwerk , deed de UZI in een tas en toonde het aan de vriend.

Mogelijk vooruitlopend op wat hij te zien zou krijgen had de vriend al vast de politie gebeld. B. kwam terug, liet het wapen aan de vriend zien en er werd aan de deur gebeld. B. deed open en werd direct in de boeien geslagen. Voor B. was het wapen ‘een leuk hebbedingetje’, vertelde hij de rechtbank. Misschien dat-ie ooit eens mee zou schieten om te kijken hoe het werkte, maar voorlopig kon hij er niets mee. Wat niet bepaald in het voordeel van B. werkte was dat hij in het verleden al diverse keren BOA’s - als grapje - had verteld een UZI te hebben en ook vaker dat bij andere gelegenheden zou hebben geroepen.

B.’s raadsman, Joost Grootjans, verzocht de rechtbank B. eventueel een celstraf gelijk aan de 116 dagen voorarrest op te leggen en benadrukte dat het wapen was verstopt in een ontoegankelijke bunker en alleen was uitgegraven en meegenomen om te laten zien.

En het laatste woord van B: ,,Vervelend dat het zo is gelopen.’'

De rechtbank doet op 20 januari uitspraak.