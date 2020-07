Of het in Marolleput goed leven is? Kijk om je heen

We zitten in het hart van West-Zeeuws-Vlaanderen, tussen Oostburg, Groede, Nieuwvliet, Zuidzande. Vanaf Scherpbier - gehuchten hebben hier tot de verbeelding sprekende namen - over de Ringdijk tot aan de kruising met de Sint Bavodijk. Daar zit je al in het gehucht dat Marolleput wordt genoemd. Je moet het weten, een plaatsnaambord ontbreekt. Hoewel; pal langs de weg, in de bovenkant van een meidoornheg: ,,Ik heb een hekel aan borden”, zegt Jan de Zwart, ,,daarom heb ik de naam bij mijn huis in de haag geknipt. In het begin heb je er wel even werk aan, nu is het een kwestie van bijhouden.”