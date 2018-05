Oestersteker Peter Oreel uit Yerseke schurkt tegen de wereldtop aan

Oreel doet al jaren mee aan wedstrijden oestersteken. Dat hij daar zo bedreven in is, komt mede door zijn werk bij De Oesterij in Yerseke. Er zijn dagen dat er wel een paar duizend oesters door zijn handen gaan. Oreel ging eerder al naar EK's, WK's en naar wereldbekerwedstrijden in Zweden en Denemarken. ,,Ik eindigde altijd zo'n beetje in de middenmoot'', vertelt hij. ,,Maar in China ben ik doorgestoten richting de top. Ik ben boven de wereld- en Europese kampioenen geëindigd. Dat is niet verkeerd, toch?''