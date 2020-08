Oesterkwekers willen in Oosterschelde meer ruimte voor kweek op tafels

Al een paar jaar richten het herpesvirus en de oesterboorder op de bodem van de Oosterschelde een ware slachting aan onder kromme oesters. De oesterboorder is aartsvijand nummer één. Om te ontsnappen aan de roofslak experimenteren bedrijven met kweek op tafels en in hangmandjes. Van Beveren: ,,Het is arbeids- en kapitaalintensief, maar je kunt wel het hele jaar door oesters kweken. De resultaten zijn wel wisselend per locatie. De ene plek is gevoeliger voor storm dan de andere, mede omdat de bodem dan te zacht is. Bij storm vallen tafels dan om.”