Asielzoe­kers in marineka­zer­ne Vlissingen krijgen misschien Oekraïners als buren

VLISSINGEN - De 350 asielzoekers die vanaf volgende week neerstrijken in de voormalige marinekazerne in Vlissingen krijgen misschien buren. De gemeente bekijkt namelijk of op die plek ook tijdelijk 200 Oekraïners gehuisvest kunnen worden.

17 maart