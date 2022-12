Oekraïense vluchtelingen schrikken zich rot van knalvuurwerk. Yuliia: ‘Het is beangstigend’

streektaal ‘t Was aomè eihebelang

Acht jaer eleej bin ik dû de drie streektaelschrievers evrohe om mee te hae doen in het Schouws, want dat was t’r nog nie. ‘t Was aomè eihebelang, ô, want om aalke drie weken ’n column te schrieven in dialect is gin kattepis. ‘t ‘Oor wat minder zwaer as je mit z’n vieren bin. Dat ‘r wat Schouws in de krante zou komme vond ik eêl belangriek, want, zô zaahe wulder ier, de Schouwse taele is de moôiste van aolemaele. Ik bin toe behonne mit ’n stikje over dialect en daeruut wil ik eêst wat overneme.

28 december