Oekraïense Viktoria en Maksym weten het zeker: ze willen in Nederland blijven

AAGTEKERKE - Viktoria (31) en Maksym (34) Kolisnychenko willen in Nederland blijven, met hun zoon Bogdan (6). Maar terwijl zij huizen zoeken op Walcheren, keren Viktoria's moeder en oma - die de oorlog ook ontvlucht waren - vanuit Polen terug naar Oekraïne. ,,Ik maak me heel veel zorgen.”

Maksym is weer in Aagtekerke. Een dikke drie maanden is hij weggeweest. Hij vertrok vlak nadat hij eind februari met zijn gezin naar Nederland vluchtte. Maksym is in dienst van een Nederlands bedrijf, en werkte op een schip voor de kust van Afrika. Hij lacht van oor tot oor. ,,Natuurlijk, het is geweldig om weer bij Viktoria en Bogdan te zijn.”

Maksym (34) en Viktoria (31) en hun zoontje Bogdan (6) en Yuri (35), Maria (24) en hun zoontje Timor (10 maanden) ontvluchtten de oorlog in hun thuisland Oekraïne, en vonden onderdak in Zeeland. Hoe gaat het verder met ze? De PZC volgt deze twee gezinnen in een serie artikelen. Deze keer: Maksym is terug!

Sinds de terugkeer van Maksym is het gezin voorzichtig weer gaan nadenken over hun toekomst. Drie maanden geleden kwam hun wereld op z'n kop te staan, toen de oorlog uitbrak, en ze in allerijl onderdak moesten vinden. Ze kwamen terecht op de alpacaboerderij van Jacco en Mara Houmes-Vlaander in Aagtekerke, omdat Jacco een collega is van Maksym.

Het Oekraïense gezin weet het nu zeker: ,,We willen hier blijven.” De oorlog heeft hun land verwoest. Teruggaan naar Zaporizhzhya - in het oosten van Oekraïne - is geen optie. ,,Het leven is hier beter voor ons. Nederland is een geweldig land, met heel goed onderwijs voor onze zoon. Het is een ticket voor de toekomst.”

Maksym en Viktoria gaan twee keer per week naar Nederlandse les, en de aanvraag voor een verblijfsvergunning is de deur uit. En: de huizenjacht is begonnen. Ze heel dankbaar dat ze in het tweekamerappartement op de camping bij de alpacaboerderij mogen wonen, maar het is voor de lange termijn te klein.

‘We willen niet dat Bogdan nog eens van school moet wisselen’

Elke dag surfen ze - na het werk - urenlang op internet. Ze bezochten al verschillende makelaarskantoren, maar tot nu toe zonder succes. Ook zij hebben ondervonden dat het op dit moment behoorlijk ingewikkeld is om woonruimte te vinden. ,,Alles wat nieuw op de websites komt, is bijna meteen verkocht of gereserveerd”, verzucht Maksym.

Het gezin zoekt een huis met twee slaapkamers en misschien een tuintje. ,,We denken erover om de eerste tijd iets te huren, en later iets te kopen.” Het stel wil niet verder dan twintig á dertig minuten van Domburg wonen, want daar gaat Bogdan naar school. ,,Hij heeft het zo enorm naar z’n zin. Hij heeft vriendjes, en gaat er huppelend heen. We willen niet dat hij weer van school moet wisselen.”

Na maanden herenigd met de honden

En, heel belangrijk, in het huis moet ook ruimte zijn voor de twee honden van het gezin: Archi en Baddi. De yorkshire terriers zijn sinds een paar dagen ook in Nederland, in een hondenpension in Axel. Want in het appartement in Aagtekerke is geen plek voor ze. Elke twee dagen gaat het gezin naar ze toe om te knuffelen. ,,Ze waren na al die maanden zó blij om ons te zien”, zegt Maksym. ,,Viktoria is als een moeder voor Archi. Hij kwam als puppy bij ons. Ook vanwege de honden willen we graag snel verhuizen.”

Archi en Baddi verbleven tot afgelopen week bij de moeder en oma van Viktoria. Zij zijn vanuit Zaporizhzhya naar Warschau gevlucht, waar ze in een kleine hotelkamer woonden. Viktoria's vader moest achterblijven in Oekraïne. Ze mist haar familie ontzettend. Zodra Maksym terug was, vertrok het gezin met de auto naar Polen.

‘Mijn moeder was mijn moeder niet meer’

Het weerzien was niet zoals Viktoria hoopte. ,,Natuurlijk was ik blij om ze te zien. Maar mijn moeder was mijn moeder niet meer. Ze was mager, en ze had een lege blik in haar ogen. Ik heb er veel om gehuild.” Het zijn de sporen van de oorlog, weet Viktoria. ,,Ze voelt steeds angst en paniek. En de hotelkamer waar ze verblijven voelt als een kooi voor ze. Ze willen terug naar Oekraïne om medische behandeling te krijgen en om zich nuttig te maken. In Polen kunnen ze zich niet goed verstaanbaar maken.”

Viktoria en Maksym willen niet dat ze teruggaan. ,,Maar ze luisteren niet naar ons”, zegt Maksym. Viktoria: ,,We hebben geprobeerd ze te overtuigen om mee naar Nederland moesten gaan, maar dat willen ze niet. We hopen dat ze van gedachten veranderen, als we een huis hebben.” Viktoria schudt haar hoofd. ,,Ik voelde me beter, omdat ik wist dat zij veilig waren. Nu ze terug gaan naar Oekraïne, zorgt dat weer voor veel stress. Ik maak me heel veel zorgen.”