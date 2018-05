Ode aan mijn moeder (deel 1)

Enquete poll Moeders zijn belangrijker dan vaders Eens

Oneens Moeders zijn belangrijker dan vaders Eens (43%)

Oneens (57%)

Wat heeft ze haar leven goed opgepakt

Mam ging 1 januari 1997 in de VUT. Zou samen met pap ‘leuke dingen’ gaan doen en samen genieten van alles wat nog in het verschiet lag. In maart ging pap met een zeer been naar de dokter en in mei kwam uit dat hij botkanker had! Een afschuwelijke tijd volgde en 4 juli, één dag voor zijn 65ste verjaardag, is hij gestorven. Weg plannen, toekomst samen én gezelligheid! Maar wat doet ze het goed.

Ze ging naar een klaverjasclub. Vanuit deze club kreeg ze vier vriendinnen waarmee ze een kaartclub vormde en elke vrijdagavond een potje ging kaarten. Ze pakte ook haar werk weer op, kwam bij ons poetsen én ging met de vriendinnen vakantie vieren in Spanje. Helaas zijn er twee dames overleden en ging mam zelf verhuizen naar een appartementencomplex. Ook daar zet ze zich in voor allerlei activiteiten en ging in de bewonerscommissie. Ze zet een paar keer per week koffie in de recreatieruimte, heeft één keer per maand een borreluur en om de veertien dagen een spelletjesavond. Is overal inzetbaar, past nu ook op de achterkleinkindjes en is helemaal op de hoogte van het nieuws én het sportnieuws. Ze zit op FB en houdt ook daar alles bij. Elke zondagmorgen zit een groot gedeelte van de familie bij mam voor een gezellige borrel. Soms wel achttien man!

Wat heeft ze haar leven goed opgepakt, petje af! Mam ik hoop dat je nog lang bij ons bent, ik hou van jou.

X je dochter

Ans de Vlieger

Elke dag een mail

Ik ben een eigenaardig mens. Ik hou namelijk niet van bellen. Telefoneren, wel te verstaan. Het heeft lang geduurd voordat ik het toe wilde geven. Je weet niet of je gelegen belt, je ziet iemands gezicht niet. En, o ja, na een tijdje doet mijn oor zo’n pijn van de hoorn. Het is wel een beetje onhandig als je een hekel hebt aan bellen. Zeker als je ouders op zo’n twee uur rijden wonen. Ik heb geen idee of mijn moeder ook niet graag belt of dat ze het weet van mij. Maar mijn moeder stuurt mij dus iedere dag een mail! Misschien heel erg 2010, maar voor ons werkt het prima. Vroeger stuurde zij heel veel kaartjes, maar de mail is beter. Direct, maar niet zo direct als bellen. En snel. Sneller dan een kaart. Het zijn geen hoogstaande literaire verhandelingen en ook geen diepgaande poëtische gedachtes die we elkaar sturen. Het zijn de gewone huis-tuin- en-keuken-dingetjes. En daarom zijn die mails mij zo enorm dierbaar. Ze heeft het over van alles: bezoekjes aan de sportschool, kapper en hoe het gaat met haar gezondheid en die van mijn vader. En ze informeert naar mij, mijn man en kinderen. En ik vertel haar over mij en mijn leven. Zonder onderbroken te worden en op het tijdstip dat mij schikt. Laatst was ze een weekje op wintersport en stuurde me foto’s en appjes. En toch, gek hè, ik miste haar mailtjes.......

Esther Schrier

Ode aan oma Stroo

Mijn oma was haar leven lang vrijgezel en had geen kinderen. Ze was hoofd van de huishouding op het werk van mijn ouders. En toen ik geboren werd, zei ze: ‘nu ben ik oma Stroo’. En dat was ze. Ze was meer mijn oma dan de andere twee die ik had. Ze was erg traditioneel. Zo wilde ze geen ‘mevrouw’ genoemd worden, maar ‘mejuffrouw’. Maar ook was ze eigengereid en zelfstandig. Ze reisde heel graag en heeft veel van de wereld gezien. Ze heeft Israel bezocht en in Canada op een tabaksplantage gewerkt. Niet voor de lol, maar om haar ticket naar huis te verdienen. Ze had niet genoeg geld gehad voor de terugreis. Toen ze ouder werd ging dat reizen niet meer. Maar ik stuurde haar kaarten van alle landen die ik bezocht. Soms verstuurde ik de kaart pas als ik alweer thuis was. En als iemand daar iets van zei, antwoordde ze: ‘ik verzamel toch geen postzegels!’

Doordat ze haar leven lang alleen was, was ze heel onafhankelijk. Ze nam zelf de beslissing om kleiner te gaan wonen en later dat ze naar een verzorgingstehuis moest. Die besluiten nam ze zelf. En daarom vind ik het zo jammer dat ze op het laatst dementeerde. Want zelf beslissen ging toen niet meer.

Ik ben trots op haar, mijn eigengereide en onafhankelijke oma. Ze was economisch zelfstandig en had zelfkennis. Haar tijd ver vooruit maar toch ook ouderwets. Je zou iedereen een oma Stroo toewensen.

Esther Schrier

Een grote persoonlijkheid

Mijn Indische moeder, klein van stuk, maar met een grote persoonlijkheid. Begin jaren zestig kwam ze naar Nederland met een Hollandse man en drie kleine meisjes. Ze moest het maar zien te redden in het land van de ‘verboden toegang-bordjes’, zoals ze altijd zei.

Met ons gezin waren we een van de eerste Indische mensen in Nederland en werden van alle kanten bekeken. We liepen regelmatig met mijn moeder een blokje om en op een dag werden we door een paar kinderen uitgescholden voor rolletjes drop. Toen ik me boos omdraaide, zei mijn moeder met opgeheven hoofd: ‘niet reageren, gewoon negeren’ en liep trots op haar hoge hakjes verder. Een wijs besluit.

Ze ging ook graag naar de markt waar ze uren bij de boekenkraam kon snuffelen. Mijn moeder las enorm veel, verhalen over Indonesië hadden haar voorkeur. Ze stond met een boek in haar handen en vroeg de verkoper, wat het boek moest kosten. De man keek naar mijn moeder en dacht zeker, gezien haar huidskleur, dat ze niet goed Nederlands zou verstaan. Hij brulde ‘vijf gulden’ en stak zijn hand omhoog met vijf vingers gespreid. Mam legde het boek neer, keek de man doordringend aan en zei: ‘meneer, ik ben niet doof en ook niet blind.’ Heel veel anekdotes heb ik over mijn moedertje. Kan er een boek over schrijven. Wij, haar dochters, hebben een onuitwisbare herinnering aan haar.

Maud Minneboo

De allerslimste mens op aarde

Vanuit de woonkamer kom ik de keuken binnen gerend. ,,Mama, mama! Wat is communisme? ,,Dat is een manier waarop mensen een land besturen. Dan is iedereen eigenlijk gelijk en heeft iedereen even veel.’’ ,,Wow, dat klinkt goed. Waarom hebben we dat hier niet dan?’’ ,,Nou, zo had de bedenker het bedoeld, maar in landen waar ze het hebben toegepast, greep toch iedere keer weer een kleine groep de macht.’’ ,,Waarom?” ,,Omdat ze allerlei manieren bedachten om mensen dingen voor hen te laten doen.’’ ,,Zodat ze het niet zelf hoefden te doen?’’ ,,Ja, maar ook omdat macht corrupt maakt.” ,,Wat is corrupt?’’ ,,Dat is als je eerst bepaalde bedoelingen had, maar daar van wordt afgeleid door bijvoorbeeld geld of macht.’’ ,,Oh. Gebeurt dat bij ons ook dan?’’ ,,Ja.’’ ,,Als mensen in andere landen in communisme wonen, waar leven wij dan in?’’ ,,Kapitalisme.’’ ,,En wat betekent dat?’’ ,,Dat het bij ons vooral om spullen draait. Mensen worden daardoor vaak hebberig en willen steeds meer en meer.’’ ,,Net als rupsje nooit genoeg?’’ ,,Ja, net als rupsje nooit genoeg. Het communisme en het kapitalisme kunnen daarom nog veel van elkaar leren.’’ ,,Hoe bedoel je mama?’’ ,,Nou, bij het communisme heeft de regering heel veel en de mensen niet, behalve als je vriendjes bent met de regering, en bij het kapitalisme doet de regering niet zo veel en hebben sommige mensen en de bedrijven juist de macht.’’

,,Ik denk dat ik het snap. Dank je wel mama.’’

Bram van den Reijen

Kippensoep

Volledig scherm © Thinkstock Een jutezak, daar een klein hoekje uit geknipt. Kip in de jutezak. Of meestal de haan, want twee hanen in één hok gaat niet, dus moet dat aantal teruggebracht worden naar één. Met een spa in de aanslag, tot de haan zijn kopje door het gaatje van de jutezak steekt. Tsjak. Vooral dat ‘tsjak’ dat hoort erbij. Want als er een vogel in het net van de aardbeien verstrikt zit en zich bijna dood heeft gevochten om los te komen, wordt het beestje uit zijn lijden verlost door een tikje met een steen op zijn kopje. Tsjak. Waarschijnlijk is deze vorm van dierhoeden afkomstig van mijn opa, die met zijn dertien kinderen, moeite moest doen om alle monden te voeden. De dieren zijn er bij mijn moeder voor gezelschap, zoals de poezen. Maar de kippen zijn er voor consumptie.

Mijn moeder heeft vier kinderen, die zij bewonderenswaardig grotendeels alleen opvoedde. Toen ze een enkele keer een avondje weg moest, stond er een grote pan kippensoep voor ons klaar, konden we mooi zelf alles regelen. Soep en een boterham, dat lukte wel. De volgende dag kwam de mededeling dat de kippensoep van onze kipjes was. Hadden we dat geweten, had de soep vast heel anders gesmaakt.

Over het wel en wee van ons gezin had mijn moeder in de jaren 90 een wekelijkse column in de Scheldebode. Moest ik telkens van mijn docent Aardrijkskunde horen wat hij van onze vakantieplannen of sportprestaties vond. Bij dezen staat mijn moeder zelf een keer in het zonnetje…

Eva van Hoek

Altijd overeind blijven staan

92 jaar is ze, geboren in een tijdperk zonder auto's, computers, mobiele telefoons, iPads, smartphones en heel veel meer wat wij allemaal de normaalste zaak van de wereld vinden. Een moeder met vijf kinderen uit twee op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijke huwelijken. Ze is altijd overeind blijven staan en heeft ons gebracht waar we nu staan. Op haar 92ste klimt ze nog elke dag op haar hometrainer, heeft ze een kunstknie gekregen, speelt ze nog drie keer per week bridge. Ze regelt leuke uitjes bij Welzijn voor Ouderen en Vier het leven, alleen of met haar vriendin. Voor klusjes heeft ze overal haar mannetjes (of mijn broer) en haar dochters voor een keer het vervoer naar het ziekenhuis. Maar als het even kan, regelt ze voor onschuldige controles zelf de belbus/taxi en vindt ze het absoluut niet nodig ons te belasten (zo zien wij dat natuurlijk niet). Ze heeft een IPad cursus gevolgd bij Visio (want ze ziet heel slecht) en kijkt Netflix op de IPad die op een houder op de hometrainer staat. Ze regelt alles zelf en is niet bang om te vragen of iemand haar wil helpen. Laatst had ze pech met haar scootmobiel en toen heeft ze een voorbijganger gevraagd haar aan de arm te nemen en haar naar de dermatoloog te brengen. En natuurlijk ondertussen niet haar kinderen, maar de ANWB gebeld. Overal vindt ze een oplossing voor. We realiseren ons dat het niet iedereen gegeven is om op zo'n leeftijd nog zo'n heldere geest te hebben met zo'n opgeruimd karakter en positieve instelling. Een ode dus aan onze moeder die op haar leeftijd alles uit het leven haalt!

Andrea Reynierse

Zo komt Splinter door de winter

Dat je door zuinigheid met vlijt kastelen kunt bouwen, heeft mijn moeder in haar leven wel bewezen.Tweeënhalf jaar na de geboorte van haar derde dochter is mijn moeder voor het eerst in haar huwelijk haar eigen geld gaan verdienen als werkster. Op haar 47ste zijn mijn ouders gescheiden en moest mijn moeder financieel op eigen benen staan. Ze heeft er een sport van gemaakt om met zo min mogelijk geld rond te komen. Waar ze echter nooit op bezuinigde waren de bedragen die ze weg gaf aan haar kinderen en aan goede doelen. Nu mijn moeder 79 is, let ze nog steeds op aanbiedingen en kortingsstickers. Ook koopt ze (prachtige) tweedehands kleding. ‘Zo komt Splinter door de winter’. Door zo consequent weinig geld voor zichzelf uit te geven kon ze afgelopen zomer met vier kleinkinderen een rondreis door Zuid Afrika maken. Voor alle vijf een onvergetelijke ervaring die alleen maar mogelijk was doordat mijn moeder de kleinkinderen rijkelijk heeft gesponsord.Mijn moeder stelt geen hoge eisen. Ze leeft eenvoudig en geniet van kleine dingen. Juist door deze levensstijl lukt het haar om dromen waar te maken. Daar geniet niet alleen zij van maar wij, kinderen en kleinkinderen, allemaal. Mijn moeder heeft ons voorgeleefd dat je van geven rijker wordt dan van ontvangen. Met deze levensles is ze voor mij en vele anderen een inspirerend voorbeeld. Een diepe buiging voor deze prachtmoeder.

Anja Lazar

Vitamine K