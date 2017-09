NVWA speurt naar Aziatische hoornaar op Schouwen-Duiveland

Bibliotheken lenen steeds meer e-books uit

14:35 MIDDELBURG - Het aantal e-book-uitleningen neemt sterk toe in Zeeland. Vorig werden door de leden van de Zeeuwse bibliotheken 79.135 boeken op hun e-bookreader, tablet of smartphone gezet, in 2015 waren dat er 46.654 en in 2014 26.180. Met een groei van 70 procent in een jaar tijd loopt Zeeland in de pas met het landelijk beeld.