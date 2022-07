Een walhalla voor honden, zou zou je Nutripet kunnen noemen. Dit bedrijf in Kapelle bedenkt, maakt en verpakt hondenkoekjes in de meest mogelijke soorten, vormen en maten. Ook rollen hier uit de meterslange ovens zogenoemde ‘dental sticks’, speciale snacks voor de verzorging van het gebit van honden.

De koekjes zijn er in kussentjes, ringetjes, blokjes, botjes, kluifjes, driehoekjes, hartjes, boerderijfiguren. Al die verschillende vormen, dat roept vragen op. ,,Heb je zelf huisdieren?’’, vraagt directeur Ruud Oostrom. ,,Dan snap je meteen wat wij hier doen. Een verkoper die hier nu vijf jaar werkt, had zelf geen hond. Ik moest hem uitleggen wat een hond geweldig vindt. Uiteindelijk nam hij er toch een. Nu is hij helemaal hondminded en denkt heel anders over het product. Naarmate je langer in het vak zit weet je wat werkt.’’