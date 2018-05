Nucleaire waakhond trekt boetekleed aan over lek kerncentrale Doel

Wie zijn deze dames in Arnemuiden?

20:07 Wie zijn deze dames die in een winkel in Arnemuiden onderhandelen over de aankoop van een kap? De foto is ergens tussen 1950 en 1959 genomen door fotograaf Cas Oorthuys. Het Nederlands Fotomuseum heeft nog duizenden andere foto's liggen waarvan onbekend is wat of wie er precies op staat. Het project Captions fot Cas moet daar verandering in brengen.