Nu op zoek naar een studentenkamer in Vlissingen? Grote kans dat je achter het net vist

Kamernood? Dat kennen we in Zeeland toch niet? Zeker wel. Vorig jaar bleek al dat er in Vlissingen en Middelburg een gigantisch tekort was aan woonruimte voor studenten. Maar er is in de tussentijd flink wat verbeterd: in Middelburg zijn twee studentencomplexen gebouwd. Aan de Kanaalweg en in het oude Delta-kantoor aan de Poelendaelesingel. Het gaat in totaal om meer dan vierhonderd kamers en studio’s.