Nu ook vrouwelijke bewoner van ‘drugserf’ bij Westdorpe aangehouden

Planetari­um Kamperland tegen de vlakte voor parkeer­plek­ken toekomsti­ge appartemen­ten

3 januari KAMPERLAND - De sloopwerkzaamheden in de Kamperlandse Uithaven zijn in volle gang. Het gaat om het voormalige planetarium en de winkeltjes erachter. De loodsen maken plaats voor parkeerplekken bij het appartementencomplex dat moet verrijzen op de plek van het havengebouw. De bouwaanvraag is inmiddels binnen bij de gemeente.