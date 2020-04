Nu ook inwoner Noord-Beveland in ziekenhuis vanwege corona

Zeeuwse kabels en buizen kunnen overgang naar duurzame energie niet aan

17:17 MIDDELBURG - In 2030 telt Zeeland 120.000 elektrische auto’s maar als het elektriciteitsnetwerk niet wordt aangepast, staan ze in veel regio’s een deel van de dag stil. Om de Zeeuws-Vlaamse industrie schoner te maken, is waarschijnlijk een extra elektriciteitskabel onder de Westerschelde nodig. En het is nog de vraag hoe alle stroom van de windparken op zee via Zeeland naar de rest van het land kan worden getransporteerd.