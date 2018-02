Nu live: dé Kieswijzer voor Zeeland van de PZC

VERKIEZINGENVLISSINGEN - De PZC heeft zaterdagochtend de Kieswijzer gelanceerd voor elke gemeente in Zeeland. Twijfelt u nog op welke partij in uw gemeente u zult stemmen op 21 maart? Of bent u gewoon benieuwd naar de standpunten van de partijen? Onze Kieswijzer biedt hulp: handig, snel en overzichtelijk.

Wij hebben de Kieswijzer samen het AD en de andere regionale titels van de Persgroep gemaakt. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van de suggesties die door lezers en door politieke partijen zijn ingediend. Ook hebben we de hulp ingeroepen van onze verslaggevers, die goed ingevoerd zijn in de plaatselijke politiek. Met een totaal van 220 gemeenten is het de grootste regionale stemhulp ooit.

Stellingen

U krijgt als gebruiker van de Kieswijzer een aantal stellingen voorgelegd over zaken die spelen in uw gemeente, waarbij u kunt aangeven of u het ermee eens bent. Daarbij kunt u direct zien hoe de partijen in uw gemeente erover denken. Nadat alle stellingen zijn beantwoord, laat de Kieswijzer zien welke partijen het beste passen bij de gegeven antwoorden. Zo kunt u zich oriënteren op de verkiezingen, zonder daarbij alle partijprogramma's door te hoeven spitten.

De standpunten van alle politieke partijen in Zeeland staan in de Kieswijzer van hun gemeente. Vrijwel alle politieke partijen hebben de stellingen zelf beoordeeld en hun argumenten voor 'Eens', 'Oneens' of 'Neutraal' verwoord. Alleen TOP/Gemeentebelangen in Terneuzen wilde daaraan niet meewerken. Wij vinden het niet acceptabel dat de lezer zich niet op de hoogte zou kunnen stellen van de standpunten van de grootste partij in de grootste gemeente van Zeeland. Daarom hebben wij de Kieswijzer zelf ingevuld voor TOP/Gemeentebelangen, op basis van eerder ingenomen standpunten van de partij.