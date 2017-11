Nu de verkiezingen naderen, ontwaken partijen weer op internet

VLISSINGEN - Ruim de helft van de partijen in de Zeeuwse lokale politiek heeft geen actuele website. Facebook is meer in trek om te communiceren. Nu de verkiezingen naderen ontwaken veel partijen.

De bezoeker van de website van de VVD in Kapelle wordt verwelkomd met een plaatje met de verkiezingsuitslag van 2014, toen de liberalen de grootste partij in de raad werden. ,,Via deze site trachten wij u op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen binnen de afdeling", zo staat er veelbelovend onder. Sindsdien is het echter stil gebleven op de pagina.

De partij is geen uitzondering, blijkt uit een inventarisatie door deze krant. Bij 54 van de in totaal 103 fracties in de dertien Zeeuwse gemeenteraden dateerde op de peildatum (8 november) het laatste digitale teken van leven al van meer dan een maand geleden. 21 partijen hadden al langer dan een jaar de website niet bijgewerkt, of beschikken helemaal niet over een website.

Facebook

Voor een deel zijn fracties in toenemende mate Facebook gaan gebruiken. Slechts 15 van de 103 hebben geen account. Bijna twee op de drie hadden op de peildatum minder dan een maand geleden een bericht gepost. In de lokale politiek van Kapelle, Reimerswaal en Borsele wordt nauwelijks partijmatig gebruik gemaakt van Facebook.

De PvdA in Goes heeft de meeste paginalikes (919), gevolgd door Leefbaar Schouwen-Duiveland (721) en POV in Vlissingen (558). Opvallend: de laatste twee hebben geen (actuele) website. Bij Leefbaar Schouwen-Duiveland, die in 2014 de lokale verkiezingen won, lijkt er sindsdien niet meer naar omgekeken. 'Kiezers bedankt!' staat er nog altijd prominent op.

Twitter speelt een veel minder prominente rol bij de partijen dan Facebook. Ongeveer een op de drie liet recentelijk op dat platform van zich horen; 43 van de 103 fracties hebben helemaal geen partijaccount op Twitter.

Vooral de partijen in de gemeenteraad van Middelburg zijn wél actief op Twitter en hebben ook de meeste volgers, met als koplopers GroenLinks (792 volgers) en CDA (784 volgers). Ook de VVD in Terneuzen heeft een behoorlijk bereik, met 699 volgers.

Onzichtbaar

Sommige fracties vertonen zich digitaal helemaal niet. De VVD in Kapelle, bijvoorbeeld, ontbeert behalve een actuele website ook een account op Facebook en Twitter. Progressief Hulst is alleen op Facebook terug te vinden, maar het laatste bericht ('Iedereen een fijn en mooi weekend toegewenst') dateert van 29 augustus 2014. Ook bijvoorbeeld Hulst Anders, Gemeentebelang in Kapelle en Lokale Partij Borsele zijn (vrijwel) onzichtbaar op internet.

Een op de acht partijen is op alle fronten (website, Facebook, Twitter) nadrukkelijk actief. In de gemeenten Middelburg, Tholen en Goes is men over het algemeen het meest up-to-date. In Kapelle en Hulst het minst.