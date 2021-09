Nu al heimwee naar de 1,5 meter

Mieke van Zweden vond het wel wat hebben, dat afstand houden. ,,Ze stonden bij de kassa niet in je nek te hijgen. Dat was wel prettig”, zegt de Vlissingse. ,,In de stad ook: de een loopt te proesten, de ander te hoesten. Ik heb het aan mijn hart en mijn nieren, ik ben niet gezond. Dan is het fijn als je een ander zijn ziektekiemen niet meekrijgt. Dat desinfecteren van winkelwagentjes vind ik daarom ook goed. Dat mogen ze er wel in houden van mij.” Ze heeft al besloten: op nieuwjaarsdag of met verjaardagen wordt het een hand op de schouder of een respectvol gebaar zoals ze dat in andere culturen ook doen, met een hand op het hart of zo. ,,Niet meer al dat gekus met iedereen.”