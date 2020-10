Nu 22 patiënten van elders in Zeeuwse ziekenhuizen, reguliere zorg nog niet in gevaar

Maandag waren van de in totaal 28 coronapatiënten in ziekenhuizen in Goes en Terneuzen 22 mensen afkomstig van buiten de provincie en 6 uit Zeeland. Het aantal patiënten is de afgelopen week gegroeid. Vorige week maandag lagen 12 patiënten met Covid19 in de Zeeuwse ziekenhuizen, van wie 3 uit Zeeland.

De twee Zeeuwse ziekenhuizen, Adrz en ZorgSaam, hebben nauw contact met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen over de plaatsing van patiënten. De regio bestaat uit Zeeland, Goeree-Overflakkee en het Rijnmondgebied tot aan Gorinchem. De afgelopen weken zijn regelmatig patiënten vanuit Zuid-Holland overgebracht naar Goes en Terneuzen om de druk op de ziekenhuizen in die provincie te verlichten.

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen 16 patiënten met corona, van wie 3 op de ic. Van de 16 patiënten komen er 12 uit Zuid-Holland en 4 uit Zeeland. In ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen worden 12 mensen met corona behandeld, van wie 2 op de intensive care. Van deze 12 patiënten komen er 2 uit Zeeland, de anderen zijn overgeplaatst vanuit Zuid-Holland.

Meer Zeeuwen positief getest

Het aantal mensen dat in Zeeland positief is getest op corona is de afgelopen week toegenomen tot 341. Dat zijn er 119 meer dan in de voorgaande week. Er werden van maandag tot en met zondag 4451 mensen op corona getest, 372 meer dan in de voorgaande week.

Volgens de GGD Zeeland waren de meeste besmettingen in de gemeente Goes (52). Daarna volgden Tholen (42), Schouwen-Duiveland (41), Reimerswaal (40), Vlissingen (34), Middelburg (28), Hulst (27), Terneuzen (26), Borsele (21), Noord-Beveland (11), Kapelle (8), Veere (8) en Sluis (3).

Het aantal besmettingen in Zeeland ligt ver onder het landelijke gemiddelde. Ook maandag kende Zeeland volgens cijfers van het RIVM het laagste aantal vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. In 19 van de 24 andere veiligheidsregio's was dat aantal tenminste twee keer zo hoog. In Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland zelfs vijf keer zo hoog als in Zeeland.

België en Duitsland maken voor Zeeland nog een uitzondering op het negatieve reisadvies voor Nederland en de test- en quarantaineplicht bij thuiskomst. De scholen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hebben deze en volgende week herfstvakantie. Vorige week meldde de VVV Zeeland dat gasten uit de buurlanden hun vakanties annuleren, ondanks de status aparte die Zeeland nog heeft.