NS opent 100ste watertappunt op station Vlissingen. ‘Het is belangrijk om water te drinken’

VLISSINGEN - Vandaag hadden Jolanda en Natasja eens zin in zee én in ver weg. ,,Gewoon omdat het kan.” Ze pakten vanochtend in hun woonplaats Houten de trein en kachelden naar Vlissingen. ,,We stapten hier uit en toen kregen we toch een warm onthaal... fantastisch", roept Natasja uit. ,,Maar uhh, fijn dat hier nu ook een watertappunt op het station is.”

Volkomen onverwacht stapten Jolanda Kwakernaat en Natasja Teuben Naber vanochtend middenin een feestje van de NS. Want die opende vandaag in Vlissingen het 100ste watertappunt op een station. Reizigers en strandgangers krijgen gratis waterflesjes om kraanwater te tappen, een gratis ijsje van de Kiosk en worden ingesmeerd bij het NS insmeerstation. En als ze het willen mogen ze ook nog op de foto, op een speciaal voor de gelegenheid neergelegde 3d-tekening.

Jolanda en Natasja ondergaan het feestje met plezier. ,,Het is belangrijk om water te drinken", zegt Natasja. ,,Ik had al water meegenomen, maar het is natuurlijk goed dat er meer tappunten zijn. Het is fantastisch dat je het op zoveel stations gratis kunt krijgen. Mensen moeten meer drinken met deze warmte.”

Gele dopper

Jolanda had haar waterflesje niet meegenomen. ,,Het past niet in mijn tas. Maar nu ben ik toch blij dat ik een flesje heb gekregen, want het is best warm.” Ze pakt het net verkregen flesje vast. ,,Een geweldige gele dopper. Ja heel leuk. De kleur is zo zonnig.”

In de trein was het koel en rustig, vertelt Jolanda. ,,Het is weer wat anders. We dachten eerst om in Middelburg uit te stappen, maar we willen toch eerst even naar zee. Misschien dat we op de terugweg nog even in Middelburg uitstappen. Ja he? Schijnt een mooie stad te zijn.”

Mensen zeiden: waarom ga je helemaal naar Vlissingen? Nou, waarom niet?” Jolanda: ,,Vorige week zat ik op Texel, met een andere vriendin. Toen hadden we ook kortingskaarten. Eigenlijk wilde ik naar Vlissingen, maar het was hier slecht weer, dus toen hebben we de trein naar Den Helder genomen. De stad was niet zo leuk, dus toen zijn we naar Texel gevaren.”

Ze hopen mensen te inspireren, onderstreept Natasja enthousiast. ,,Dit lezen mensen uit Zeeland natuurlijk, maar misschien dat die mensen eens een uitstapje naar Houten maken. Iedereen vraagt elkaar altijd: wat doe je? En dan bedoelen ze vaak wat voor werk of zo. Maar ik vraag mensen altijd wat doe je niet? Ik had niet naar Vlissingen hoeven reizen vandaag. Maar je ziet weer zoveel andere dingen en ontmoet anderen. Zo leuk.”

Minder plastic afval

Dit jaar opent NS in totaal 200 nieuwe watertappunten bij stations. Op het station in Goes staat er al een, Middelburg volgt zeer binnenkort. De spoorwegen werken daarvoor samen met waterbedrijf Evides.

Door het uitdelen van waterflesjes en het plaatsen van tappunten wil de NS een bijdrage leveren aan het verminderen van plastic afval. ,,Al die bekertjes verdwijnen zo het milieu in", zegt Arno Leblanc, woordvoerder van NS regio zuid. ,,We willen aanmoedigen om je dopper - die je vandaag zelfs kunt krijgen - mee te nemen en te vullen met water.”