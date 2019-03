NRC-columnist opent vuur op Bløf-zanger Paskal Jakobsen

VLISSINGEN - NRC-columnist Marcel van Roosmalen haalt in een tweede column over Zeeland hard uit naar Bløf-zanger Paskal Jakobsen. ,,Als ik een Zeeuw was, maar ik ben het niet, zou ik afstand nemen van Paskal Jakobsen. Ik zou hem laten struikelen op het strand en hem daarna niet overeind helpen. Helaas ben ik geen Zeeuw.”

Onder het kopje ‘Zeeland’ schreef Van Roosmalen woensdag een column in NRC over zijn ervaringen van een bezoekje aan de provincie. Volgens hem maken de inwoners zelden iets mee en is het verder vooral leeg en triest. Lulkoek, reageerde Bløf-zanger Paskal Jakobsen op Facebook. Hij vond het een neerbuigend stukje en noemt de voorbeelden ‘achterhaalde nonsens'.

In een tweede column in NRC vraagt Van Roosmalen zich af wat Jakobsen nou eigenlijk wil. ,,Een polemiek? Moest ik inbinden en het tegenovergestelde gaan schrijven, dat er in Zeeland wel van alles gebeurde toen ik daar was? Dat leek me nog grotere lulkoek.”

Niksigheid

Liefst zou de columnist zijn column ‘Zeeland’ willen vergeten, schrijft hij. ,,Vanwege de niksigheid ervan, en ook omdat ik abusievelijk Middelharnis aan Zeeland had toebedeeld. Dat was slordig en misschien ook kwetsend, al weet ik niet precies voor wie. Voor Middelharnis? Voor Zuid-Holland? Voor Zeeland?”

Al verdedigt hij zich dat het hem ‘gaat om het gevoel’. ,,Ik zou Uden, Volkel, Wormer en ja zelfs Diemen ook probleemloos bij Zeeland in kunnen delen. (...) Zo vind ik een lama een echt Zeeuws dier, terwijl ik heus wel weet dat de meeste lama’s niet eens in Nederland zijn geboren.”