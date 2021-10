Notenboom is gewild: ‘Ik heb net een grote order uit Denemarken binnen’

Goese schoenma­ker mag zich hofleveran­cier noemen: ‘Misschien komt de koning wel een keer langs’

5 oktober GOES - Komt Koningin Máxima haar schoenen voortaan laten repareren in Goes? 'Nou, dat weet ik niet, hoor’’, zegt Rens Hillebrand lachend. De Goese schoenmaker mag sinds dinsdag het koninklijke predicaat Hofleverancier voeren.