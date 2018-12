NOS zendt herdenking Slag om de Schelde in Terneuzen hele dag uit

Dinsdag ontvouwde de stuurgroep Slag om de Schelde in Nieuwdorp het herdenkingsprogramma dat vanaf eind augustus tot begin november 2019 is gepland. Het sluit tevens aan bij de landelijke campagne rond 75 jaar Vrijheid, die loopt tot oktober 2020. Daarom is het Nationaal Comité 4 en 5 mei nauw betrokken. De Slag om de Schelde was in 1944 het eerste grote offensief op Nederlands grondgebied dat leidde tot de bevrijding van Zuid-Nederland. Het doel is de slag die 75 jaar terug plaatsvond, bekender te maken, want de mislukte operatie Market Garden bij Arnhem krijgt tot nu toe meer aandacht dan de hevige strijd die in Zuid-Nederland is gevoerd.