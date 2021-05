North Sea Port ziet het liefst groene bedrijven neerstrijken op gesaneerd terrein Thermphos

Verbazing over nieuw voorstel voor volledig bedrijven­ter­rein aan Trekdijk: ‘Niet goed voor vertrouwen’

17 mei NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Het toch al broze vertrouwen van de Nieuwlanders in het gemeentebestuur van Middelburg heeft een nieuwe deuk opgelopen. Aanleiding is een nieuw voorstel om toch weer te gaan praten over een groot bedrijventerrein naast het dorp. Reden is dat alle eerdere compromissen over bedrijvigheid en leefbaarheid nog niet tot een uitweg uit de impasse hebben geleid.