North Sea Port wordt naam haven na fusie Zeeland Seaports en Gent

Per 1 januari trouwen ze officieel, maar vrijdag is de naam in Evergem bekendgemaakt tijdens een rondvaart met hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, die beiden verwachten dat de fusiehaven de regio economisch een oppepper geeft.

Bourgeois: ,,De fusie van het Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port is van ongemeen grote betekenis. Door kennis, netwerken en middelen samen te leggen, versterken wij samen, vanuit het hart van Europa, onze economische positie binnen de Benelux, binnen West-Europa en het Noordzeegebied, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven is ambitieus en zet volop in op innovatie en vernieuwend ondernemen en kijkt hiermee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. North Sea Port zal een enorme stimulans zijn voor de economie van Vlaanderen en Nederland.''

Cora van Nieuwenhuizen, de Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat: ,,Deze havenfusie laat zien dat je samen hele mooie resultaten behaalt als je grensoverschrijdend durft te denken. North Sea Port barst van de ambitie en kan door het bundelen van alle activiteiten komende jaren blijven doorgroeien.''

Havenhuwelijk

Onder toeziend oog van aandeelhouders, bestuurders, klanten, relaties en medewerkers van beide havens is vrijdag de fusieovereenkomst getekend. Dat kon doordat alle acht aandeelhouders van beide havens de afgelopen weken hebben ingestemd met het havenhuwelijk. Aan de Zeeuwse kant zijn dat de provincie en de gemeenten Vlissingen, Borssele en Terneuzen, aan Vlaamse zijde Gent, Evergem, Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen. Er zijn nog een paar formaliteiten nodig om de handtekeningen te kunnen zetten. Bijvoorbeeld de aanpassing van het Vlaamse Havendecreet.

North Sea Port wordt in Europa de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Tegen 2022 moet de toegevoegde waarde 10 procent en de zeeoverslag met 8 miljoen ton (nu 62 miljoen ton) zijn gestegen. Er moeten dan ook ruim 3000 banen zijn bijgekomen. De fusiehaven is nu goed voor een kleine 97.000 banen.

Sas van Gent

De holding van de fusiehaven vindt straks onderdak in het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent. Ook teams van de havenbedrijven zullen daar elkaar treffen. Personeel blijft werken in de huidige kantoren in Gent en Terneuzen. Het toekomstige Havenhuis in Gent – het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei – zal fungeren als internationaal uithangbord.