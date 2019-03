North Sea Port verwacht ruim 300 riviercruiseschepen

René Verhulst wordt informa­teur nieuw provincie­be­stuur

10:29 MIDDELBURG - Oud-burgemeester van Goes René Verhulst wordt de informateur die gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw dagelijks provinciebestuur in Zeeland. Dat is vanochtend bekend geworden tijdens het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag in de abdij in Middelburg.