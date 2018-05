North Sea Port onderzoekt slimme parking in haven Vlissingen

NIEUWDORP - Een centraal plein in het Vlissingse havengebied waar vrachtwagenchauffeurs zich via een biometrische scanner kunnen aanmelden bij bedrijven, waar ze hun elektrische truck kunnen opladen, een hapje kunnen eten en kunnen overnachten. De logistieke verzamelplaats van de toekomst moet het aantal transportkilometers en uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Uit een verkennend onderzoek van havenbedrijf North Sea Port en de HZ University of Applied Sciences blijkt dat zo'n groene 'Centrale Gate' kansrijk is. Tegen de zomer moet er een businessplan liggen, zegt Wouter Vos, businessmanager logistiek bij North Sea Port.

Als voorbeeld dient Maasvlakte Plaza in Rotterdam, een vrachtwagenparkeerplaats met tal van voorzieningen. Vos: ,,Ons plan is echter ambitieuzer. We willen slimme innovatieve technieken en systemen combineren met duurzame oplossingen. We helpen zo mee om de klimaatdoelen van het Rijk en Europa te halen. Zeeland kan met dit plan een Europese proeftuin worden.''

Op dit moment parkeren vrachtwagens op diverse plekken in het havengebied, en deels ook op terminalterreinen van bedrijven. Als er zo'n innovatief centraal ontvangstplein met in totaal 254 plaatsen komt, moeten alle vrachtwagens daar parkeren. De 'Central Gate' zoals het multifunctionele parkeerterrein bij het havenbedrijf heet, wordt zeven hectare groot en krijgt verschillende functies. Ten eerste is het een voorpost waar een chauffeur zich via een biometrische scanner kan aanmelden bij bedrijven. Op afroep kan de trucker zijn lading er afleveren of ophalen. Dat voorkomt files bij bedrijven in de haven en scheelt veel tijd. Ook kunnen chauffeurs er pauzeren en overnachten.

Volgens Vos is het nadrukkelijk de bedoeling het plein uit te rusten met voorzieningen voor schone vormen van transport. ,,Er moeten laadpalen voor elektrische voertuigen komen. Het terrein moet bijvoorbeeld worden ingericht voor platoontrucking: een trein elektrische vrachtwagens waarbij in de eerste truck nog wel een chauffeur zit en de rest zelfrijdend is. Op dit soort ontwikkelingen sorteren we met ons plan voor.''

De hightech parkeerplaats krijgt allerlei voorzieningen voor chauffeurs, waaronder een restaurant, sanitair, tankstation, tankcleaning en truckwasserette. Ook kan het dienen als uitgiftepunt voor biometrische kaarten en als plaats voor ladinginspecties en veiligheidsinstructies.

Omdat er meer verkeersbewegingen in het Sloegebied zijn dan in de Kanaalzone, wil North Sea Port eerst boven de Westerschelde beginnen. Als het plan haalbaar is, moet de Centrale Gate binnen vijf jaar zijn ingericht. Wat de beste plek is, wordt de komende weken onderzocht. Later wordt in de Kanaalzone gekeken naar een soortgelijk terrein met 156 parkeerplaatsen.

Een innovatieve ontvangstplaats voor wegtransport is niet alleen goed voor het milieu (minder kilometers en CO2-uitstoot), maar kan ook economisch voordeel opleveren, zegt Vos. Slim en duurzaam zijn tegenwoordig belangrijke vestigingsfactoren.