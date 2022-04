North Sea Port lijkt redelijk bestand tegen ban op Russische steenkool en schepen

Rusland is namelijk de belangrijkste handelspartner van de grensoverschrijdende haven North Sea Port. In 2021 ging het om de op- en overslag van 6,3 miljoen ton goederen. Dat is bijna een tiende van totale zeeoverslag van bijna 70 miljoen ton. Het gaat vooral om import. Bedrijven in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent halen uit Rusland vooral steenkool, olie, meststoffen, lijnzaad en hout(pellets). De export naar Rusland is te verwaarlozen: er gaat jaarlijks zo’n 100.000 ton goederen heen. Bij Russische tegenmaatregelen is er geen grote afzetmarkt verloren.