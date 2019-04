North Sea Port bouwt kade en steigers voor windparkbouwer Ørsted

Ontslagen medewerker horecabe­drijf Vlissingen opgepakt na vechtpar­tij

10:22 VLISSINGEN - Een 35-jarige man uit Vlissingen is gisteravond in een horecabedrijf aan de Boulevard Evertsen in aangehouden na een vechtpartij. Hij verzette zich flink tegen zijn aanhouding. Een agent is daarbij gewond geraakt.