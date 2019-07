North Sea Port boekt ruim 26 miljoen euro winst

In het eerste fusiejaar van de Gentse en Zeeuwse havens namen de opbrengsten van North Sea Port met 6,5 procent toe tot 106 miljoen euro. Havengelden brachten 43 miljoen euro in het laatje.

Dat is 9 procent meer dan in 2017 toen de havens van Gent en Zeeland Seaport nog niet waren gefuseerd. Uitgifte van havengronden leverde 47 miljoen euro op, 6 procent meer dan het gecombineerde resultaat in 2017.

Het havenbedrijf maakte zelf 50 miljoen euro aan operationele kosten. Dat is overigens 2 procent minder dan in het jaar voor de fusie, hoewel het havenbedrijf 1,7 miljoen euro meer moest spenderen aan onderhoud en beheer van het havengebied. In totaal stak het 10,9 miljoen euro in infrastructuur. Dat de totale kosten licht daalden, is volgens North Sea Port te danken aan het schaalvoordeel van de fusiehaven die de eerste financiële vruchten afwerpen. Uit de kasstroom van 37,1 miljoen euro konden dan ook de afgesproken bijdragen aan de sanering van het Thermphos-terrein en de Nieuwe Sluis Terneuzen volledig worden gefinancierd. Onder de streep kwam de kasstroom licht negatief uit (min 4,6 miljoen euro), vooral door de investeringen in haveninfrastructuur.