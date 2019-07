Noorse bevrijders herdacht tijdens tentoonstelling in Westkapelle in oktober

Update 14.56 Grote brand in Nieuwer­kerk; tarweveld van honderden vierkante meters in vuur en vlam

14:58 NIEUWERKERK - In Nieuwerkerk woedt een grote brand. Aan de Weel staat een veld tarwe in vuur en vlam. Aanvankelijk ging het om 50 vierkante meter, inmiddels is de brand uitgebreid tot 200/300 vierkante meter. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland.