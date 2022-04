Noordbuis Vlaketunnel dicht na ongeluk met meerdere vrachtwagens, files op omliggende wegen

Automobi­lis­ten komen met de schrik vrij bij kop-staartbot­sing in Zierikzee

ZIERIKZEE - Een zilvergrijze Renault is vanmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een kop-staartbotsing op de rijksweg N59 in Zierikzee. De bestuurder is ongedeerd gebleven.

18 april