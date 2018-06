Nooit was juni zo droog in Zeeland

In Vlissingen is deze maand 1 millimeter regen gevallen en daar blijft het zeer waarschijnlijk ook bij. Daarmee is dit met afstand de droogste juni ooit gemeten in Zeeland. In 1962 viel namelijk 5 millimeter. Niet eerder viel op één van de huidige automatische weerstations van het KNMI zo weinig neerslag in juni.

Gloeiende plaat

In Zeeland is het dus droger dan in 1962, in de rest van de land is het sinds 1962 niet zo droog geweest. Gemiddeld valt er 68 millimeter regen in juni, nu is dat 26. In 1962 was 22 millimeter. De lichte buitjes van dit weekend zijn een druppel op de gloeiende plaat. De rest van de maand verloopt vrij zonnig, zomers warm en kurkdroog. Het landelijk neerslagtekort is al opgelopen naar 125 millimeter en stijgt komende week verder naar ruim 150 millimeter.

Voorlopig is geen regen te verwachten. Na een fris weekend met vrij veel bewolking stroomt vanaf dinsdag met een noordoostenwind warme en droge lucht ons land binnen.

Wolkenvelden

Maandag heeft het binnenland nog een deel van de dag te maken met veel wolkenvelden. In de kustprovincies schijnt de zon flink. Met 18 graden op de Wadden en 23 in het zuiden ligt de temperatuur rond normaal voor eind juni. Dinsdag schijnt in het hele land de zon flink. Het wordt dan al een paar graden warmer met 18-21 graden op de stranden en 22-25 in het binnenland.