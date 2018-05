Noodweer boven Zeeland: koelcel ingestort, water in woningen en verkeer schuilt in Vlaketunnel

Aan de Baarlandsezandweg bij 's-Gravenpolder stortte een koelcel in, waarbij een kleine hoeveelheid ammoniakhoudend koelmiddel vrijkwam. Dit is vermoedelijk gebeurd door de zware regenval. Veiligheidsregio Zeeland riep in eerste instantie mensen in de omgeving die ammoniak roken op, ramen, deuren en ventilatie te sluiten. Overigens leek er geen overlast of gevaar voor omwonenden te zijn. ,,Er zijn in de directe omgeving weinig woningen. En wat wij normaliter zouden doen, er waterstralen op zetten om de ammoniak neer te slaan, is nu door de regenval niet nodig'', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Kort na 23 uur kon worden gemeld dat de beveiliging van de koelinstallatie had gezorgd dat de toevoer automatisch was afgesloten. Daardoor was er alleen direct naast de loods een kleine hoeveelheid ammoniak vrijgekomen. De brandweer voerde voor de zekerheid nog controles uit.