Noodsteun voor Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp: ‘Geweldig want de kosten lopen wel door’

Opnieuw vragen meer Zeeuwen een werkloos­heids­uit­ke­ring aan

13:29 VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwen met een werkloosheidsuitkering is vorige maand opnieuw gestegen, maar veel minder sterk dan in april. Eind mei zaten er 5221 mensen in de WW, 88 meer dan een maand eerder. In april nam het aantal Zeeuwen in de WW nog in één klap met 847 toe.