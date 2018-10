Noodpakket? Niet nodig, vinden de Zeeuwen

videoOUWERKERK - Wel of niet een noodpakket op zolder, dat kan het verschil maken tussen leven en dood. Toch heeft 82 procent van de Nederlanders geen noodpakket in huis. Dat moet beter, vindt het Rode Kruis. Watersnoodmuseum-directeur Siemco Louwerse: ,,Ik zie het zelfs bij mijn vrijwilligers, van wie het merendeel de Ramp heeft meegemaakt. Laatst vroeg ik op een bijeenkomst waar zo’n tachtig man zat, wie een noodpakket had liggen. Niemand stak zijn hand op.”

Enquete poll Iedere Zeeuw zou een overlevingspakket moeten hebben Eens

Oneens Iedere Zeeuw zou een overlevingspakket moeten hebben Eens (61%)

Oneens (39%)

Ze zijn er van nog geen dertig euro tot een euro of driehonderd, in (rug)zakken, emmers of containers. De ‘Denk Vooruit’ noodpakketten zijn goedgekeurd door de overheid. Projectleider Eelco Kramer van het Watersnoodmuseum toont de inhoud van een pakket van 59 euro. ,,Kijk, deze radio kun je zelf opladen. Als je hem uitpakt, is hij al helemaal opgeladen en staat afgestemd op Omroep Zeeland. Die blijft als rampenzender via de ether uitzenden. Je kunt via de radio ook je mobieltje opladen, als je je eigen kabeltje bij je hebt tenminste.” De radio, o wonder, dient ook als zaklamp. Daarmee is dan gelijk het meest ingenieuze stukje techniek uit de lichtgevende en waterdichte ‘Kijk Vooruit’-tas besproken. De rest van de inhoud is behoorlijk basic: een regenponcho (type festivalcape), warmhouddeken, een eerstehulpkit met eerstehulpadviezen, lucifers in waterdichte verpakking óf watervaste lucifers, waxinelichtjes, een multitool, desinfecterende handgel en een fluitje. Een rampenkaart vertelt wat je bij welke calamiteit het beste kunt doen.

Volledig scherm Eelco Kramer van het Watersnoodmuseum met een eenvoudig noodpakket, waarin onder meer een opwindbare radio, waxinelichtjes, een warmtedeken en watervaste lucifers. Het belangrijkste daarin wellicht: het fluitje. © Dirk Jan Gjeltema

Maar wat is nu het belangrijkste? Als je maar één ding mag kiezen, wat zou dan het slimste zijn? ,,Het fluitje”, zegt directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum zonder aarzelen. ,,Dat zit niet voor niets in elk reddingspakket.” Uiteraard heeft hij de serie ‘Als de dijken breken’ gezien. ,,Die begon heel goed. Later klopte het niet meer zo goed met wat er in het echt zou kunnen gebeuren. Bijna drie dagen nadat de dijken braken, lukt het iemand, hangend in een hoogspanningsmast, nog te telefoneren.” Dat is zeer onwaarschijnlijk, geeft Louwerse aan. Tenzij je natuurlijk een van die peperdure pakketten hebt: daarin zit een noodtelefoon met beltegoed.

Paniek is onnodig, geeft hij aan. ,,We wonen in de best beveiligde delta ter wereld, maar je moet wel blijven opletten. Tik je postcode in op overstroomik.nl, dan krijg je advies waar je naartoe kunt als de boel onder loopt.” Zo ongeveer het domste wat je kunt doen, is in de auto springen en de A58 op scheuren. Daar staat dan zeker een file. Bovendien: een file die in het water staat.

Harry de Bree (Terneuzen) en Ellen Stobbelaar (Zuidzande)

Volledig scherm Harry de Bree en Ellen Stobbelaar uit Zuidzande. © Dirk Jan Gjeltema Wat moet je absoluut bij je hebben, als de dijken breken? Wc-papier, zegt Harry de Bree direct. En water, wc-papier, iets eetbaars in elk geval. De oplader van de gsm. ,,Maar is er dan nog stroom?”, vraagt hij zich af. En een petroleumkacheltje, dat zou ook fijn zijn. Ellen Stobbelaar uit Zuidzande, met De Bree op bezoek in het Watersnoodmuseum, houdt hem bij de les. ,,Het is echt een noodpakket, hè. Wat voor voorstelling moet ik me daar eigenlijk bij maken? Een kartonnen doos? Een kist? Ik denk dat er een knijpkat in moet. Koekjes misschien. In ieder geval een gsm, zodat je kunt luisteren naar aanwijzingen en weet wat je moet doen.” En, hebben ze al zo’n noodpakket? Harry: ,,Absoluut niet!” Waarom dan niet? ,,Omdat we in een tijd leven waarin je zegt: dat gaat wel goed.”

Enno en Hille Cohen uit Hoek

Volledig scherm Enno en Hille Cohen uit Hoek. © Dirk Jan Gjeltema ,,Mobiele telefoon, toiletpapier, water, eten, ontsmettende handgel, batterijen, zaklamp, deken.” Enno Cohen is verrassend snel met zijn antwoord op de vraag: ‘wat zit er in een noodpakket’ ofwel: wat moet je in huis hebben voor het geval dàt. Zijn vrouw Hille voegt nog toe: ,,Radio, lucifers, kaarsen.” Bijna goed, maar dat is vooral te danken aan het bezoek dat de twee net hebben afgelegd aan het Watersnoodmuseum. ,,Wij wisten het niet”, geeft Hille eerlijk toe. Het mag geen verbazing wekken dat bij het echtpaar op zolder, in Hoek, geen noodpakket ligt. Eigenlijk zijn ze het niet van plan ook. Hille: ,,We vertrouwen erop dat er niks gebeurt.” Enno: ,,De dijken zijn behoorlijk hoog. Hoewel, je kunt zo’n noodpakket ook bij andere gebeurtenissen gebruiken. Stel, de elektriciteit valt uit, of je hebt geen water.”

Romy de Vlieger uit Scharendijke