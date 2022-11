Noodopvang voor 150 tot 250 asielzoekers in Zierikzee, Terneuzen, Goes en Middelburg krijgen vaste AZC’s

De afspraak vloeit voort uit het gezamenlijk overleg van de Zeeuwse gemeenten. Vanaf 1 januari moet de provincie van het Rijk 814 asielzoekers opvangen. Het AZC in Middelburg biedt momenteel 340 plaatsen. Naast die structurele capaciteit kunnen er in de Zeeuwse hoofdstad nog eens 180 mensen terecht in een noodopvang. In Vlissingen (420) en Goes (320) zijn eveneens noodopvangplaatsen gerealiseerd. Daarnaast moet Zeeland 450 plekken realiseren voor crisisopvang. In Zeeuws-Vlaanderen zijn daar momenteel 150 mensen ondergebracht, op Walcheren 70 en in Zierikzee 35.