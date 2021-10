Noodopvang vluchtelingen in Middelburg: 100 asielzoekers in Studio A58

MIDDELBURG - In Middelburg worden vanaf zondag ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen in Studio A58. Het college van B en W geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten.

Middelburg geeft gehoor aan de dringende oproep die onder andere de burgemeester van de gemeente Westerwolde (Ter Apel), de Commissaris van de Koning en het demissionaire kabinet afgelopen week hebben gedaan. Zij riepen op om hulp aan te bieden in verband met de schrijnende situatie in Ter Apel. Het kabinet dee gisteren een beroep op de provincies om nog dit weekend gezamenlijk ruim duizend opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Middelburg is de eerste gemeente in Zeeland die hulp aanbiedt.

Het college was van plan om dinsdag een besluit te nemen over de tijdelijke opvang van 200 tot maximaal 250 vluchtelingen. Gezien de urgentie van de problemen is het besluit naar voren gehaald. Daarmee kan zondag al de opvang voor 100 personen geregeld worden. De andere 100 à 150 komen eind volgende week naar Studio A58.

Het COA heeft op dit moment veel te weinig bedden voor de opvang van vluchtelingen. Asielzoekers die in Nederland aankomen, worden opgevangen in het azc in Ter Apel. Van daar uit stromen ze door naar andere azc’s in Nederland, maar er is momenteel te weinig capaciteit. Daardoor stokt de doorstroom uit Ter Apel. Het demissionaire kabinet heeft aan alle burgemeesters gevraagd om snel opvangplekken voor vluchtelingen in te richten. Ook de Commissaris van de Koning van Zeeland heeft dat indringend aan de Zeeuwse burgemeesters gevraagd.

De nood is nu in Nederland zo hoog dat het onderbrengen van mensen in tenten nabij is ,,Dat vinden wij niet menselijk en wenselijk. Zeker niet met oog op de herfst en de winter die in aantocht is. Als Middelburg zien wij het als onze plicht om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. En we zijn blij dat we samen met Frans Lievens de verantwoordelijkheid op ons nemen", stelt het gemeentebestuur. Frans Lievens is de eigenaar van Studio A58.

Zeelandhallen

De opvang in Middelburg wordt vergelijkbaar met de opvang in de Zeelandhallen in Goes. Het COA plaatst ook in Studio A58 units. Vanwege de versnelde de opvang zijn de units nu nog niet geplaatst. Voor de 100 personen die vanaf zondag naar Middelburg komen, worden tijdelijk veldbedden neergezet. Dit organiseert de VRZ (Bevolkingszorg). De units komen zeer spoedig in de studio te staan.

De opvang geldt voor de periode van een half jaar. Met de mogelijkheid om het met een half jaar te verlengen. Als eerder blijkt dat deze opvang in studio A58 niet langer nodig is, wordt de noodopvang afgebouwd. Vanwege het spoedeisende karakter is de organisatie voor deze eerste opvang in handen van de VRZ. Op een later moment wordt het overgedragen aan het COA.