Noodopvang populair onder Zeeuwse ouders: ‘Thuiswerken met baby en kleuter, dat werkt niet’

Vijf tips Zo wandel je door de Zeeuwse natuur zonder die te verpesten

17:27 GOES - Door de lockdown kunnen we nergens meer heen, behalve naar de supermarkt en natuurlijk naar buiten, de natuur in. Beheerders voorspellen dat het de komende weekenden en met de kerstdagen druk wordt in natuurgebieden. Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten geeft vijf tips om met respect voor de natuur erop uit te trekken.