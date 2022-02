Noodoplossing: de enig overgebleven lijkschouwer van Zeeland krijgt mogelijk hulp van gewone artsen

In heel Nederland is een tekort aan forensisch artsen, maar in Zeeland is de situatie wel heel penibel. De afgelopen tien jaar werd het werk door drie mensen gedaan, maar omdat één van hen met pensioen gaat en één iets anders gaat doen, blijft alleen Sjef Vrencken over. Hij forensisch arts van de GGD Zeeland.

Onnatuurlijke dood

Forensisch artsen worden onder meer opgeroepen als er mogelijk sprake is van een onnatuurlijke dood. Zij moeten dag en nacht bereikbaar zijn. ,,De provincie is relatief rustig, maar forensische geneeskunde speelt altijd zeven dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar", legde Vrencken in november uit aan de PZC. ,,Crimineel Zeeland houdt zich niet aan kantoortijden, dus je moet heel vaak bereikbaar zijn en paraat staan. Als je maar met drie personen bent, ben je dus vaak aan de beurt.”