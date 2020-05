Noodkreet ProZeeland: ‘Laat horeca snel open gaan’

Sigrid Kaag spreekt in Vlissingen: ‘Internati­o­na­le samenwer­king is het antwoord op coronacri­sis’

11:20 VLISSINGEN - Internationale samenwerking is het antwoord op de coronacrisis. Dat was de boodschap van Sigrid Kaag op Bevrijdingsdag. In de Oranjemolen in Vlissingen gaf de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een voorproefje van haar Van Randwijklezing.